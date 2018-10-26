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Ученые нашли способ удешевить производство топлива для автомобилей на водороде

Ученые нашли способ удешевить производство топлива для автомобилей на водороде

Сделан важный шаг для создания экологически безопасных автомобилей с двигателями, что работают на водороде.

По крайне мере, в этом мир убеждает команда израильских исследователей.

Со слов ученых из Университета Бен-Гурион, найден способ дешевого и быстрого производства водородного топлива. При химическом изготовлении топлива используется солнечная энергия. Такой подход не только не вредит природе, но и позволяет и значительно сократить расходы на процесс изготовления.

Арик Йочелис и Айрис Висоли-Фишер говорят, что разработали механизм, при котором H2O2 (пероксид водорода – ред.) разбивается фотохимически на 2 различных газа. Помогает в этом Fe2O3 (фотоэлектрод оксида железа – ред.) и природная солнечная энергия.

Мои fiнансы:

  • До того, как изобретение израильских ученных распространится по всему миру, можно экономить на заправке своего авто уже сейчас. Вы всегда можете сравнить и выбрать заправки с самыми низким ценами. Для этого в интернете существует множество специальных сайтов.
  • Важно помнить, что цены на топливо могут колебаться в течение дня. Чаще всего самые высокие цены на заправку утром и в обеденное время.
  • По состоянию на момент написания материала минимальная цена на заправках Украины на: А-92 – 29.99 грн, А-95 – 30.89 грн, ДТ – 30.8 грн.
По материалам Finance.UA
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