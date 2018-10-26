По состоянию на октябрь 2018 года 160 тысяч владельцев лицевых счетов предоставили информацию о наличии в их квартирах водонагревателей.

Такие данные озвучили в Центре коммунального сервиса (ЦКС) Киева.

Из них 50 тысяч квартир полностью отказались от услуг горячего водоснабжения, остальные – продолжают время от времени пользоваться централизованным горячим водоснабжением и получать счета за услугу.

«Увеличение количества бойлеров наблюдается не только в текущем году. Поскольку киевляне с их помощью решают вопрос непродолжительных перебоев с горячим водоснабжением, связанных с аварийными ситуациями», – говорится в ответе ЦКС.

В письме чиновники акцентируют внимание на том, что в статистику не включены квартиры в домах, которые обслуживаются ОСМД или ЖБК. То есть реальное количество установленных в домах киевлян бойлеров может оказаться куда большим.