По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,961 млн и 35,142 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,13-28,14 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 104 активных заявок по доллару на сумму более 73, 003 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1600 – 1 00028,1500 – 10 00028,1200 – 80 00028,1100 – 150 00028,1000 – 20 00028,1000 – 10 00028,1000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1200 – 10 000

28,1200 – 6 000

28,1200 – 20 000

28,1300 – 10 000

28,1300 – 10 000

28,1300 – 22 000

28,1300 – 99 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1440 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0960 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.