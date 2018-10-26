Как украинцам получить пеню по зарплатным долгам, и что им еще причитается

Украинский бизнес хотят строже наказывать за несвоевременную выплату зарплаты. Наказывать пеней — не менее одного размера учетной ставки Нацбанка, сейчас это 18%, за каждый день просрочки. Одновременно на всю сумму долга будет насчитываться официальный индекс инфляции (в январе-сентябре 2018 г. — 8,9%). И все эти деньги получит сам работник. Это прописано в законопроекте Минсоцполитики, опубликованном для общественного обсуждения: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя».

По этому документу, человек вообще не обязан работать, если просрочка по зарплате достигла 15 дней. Он может перестать выполнять свои должностные обязанности и покинуть предприятие. Чтобы его не сочли прогульщиком достаточно за 2 дня до этого написать соответствующее заявление своему руководству. При этом начальник не имеет права уволить такого работника, а наоборот — должен его восстановить, как только рассчитается по всем долгам, и снова начнет своевременно платить зарплату. При этом работодатель обязан выплатить человеку компенсацию за пропущенные дни — не меньше 2/3 оклада.

Правда, из этого правила есть несколько исключений. Не могут покидать свои рабочие места при зарплатных долгах работники органов государственной власти, местного самоуправления, безопасности и правопорядка, военные. А также люди чья бездеятельность создает угрозу жизни и здоровью, окружающей среде. И препятствует предотвращению стихийного бедствия, аварий, катастроф, эпидемий.

Для работодателя законопроектом предусмотрена лишь одна поблажка: он может избежать штрафов за несвоевременную выплату зарплаты (11 169 грн.), если сам выплатит вышеописанную пеню и компенсацию, и успеет уладит взаимоотношения с работниками до проверки Гоструда.

Совсем другая история, если у работодателя просто нет средств, и на предприятии запущена процедура банкротства. В этом случае, человек может рассчитывать на компенсацию в размере 3 своих окладов, но не более 12 минимальных зарплат на 1 января соответствующего года (сейчас это 44,7 тыс. грн.). Для получения такой выплаты нужно быть в официальном списке кредиторов и подать в суд письменное заявление по выплате зарплатных долгов.

Чтобы получить данную выплату человек должен в течение 3 месяцев после попадания в список кредиторов обратится в территориальное подразделение «центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде».

«Это и есть Минсоцполитики, то есть выплатами должны заняться его территориальные подразделения. Но сразу нужно понять — из каких фондов могут делаться такие выплаты. Скорее всего, их начнут формировать после введения новых налогов для бизнеса, то есть усилится и без того немалая налоговая нагрузка. Слишком уж крупные суммы придется платить. Суды завалены исками из-за невыплаченных зарплат. И большинство из них касаются именно предприятий-банкротов (на втором месте иски из-за невыплат бонусов топ-менеджерам). И в таких историях задолженность перед людьми накоплена не за 3 месяца, а за 12 и более», — прокомментировал UBR.ua документ старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Кстати, чиновники также подтвердили актуальность зарплатной проблемы. Как сообщил UBR.ua главный специалист отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде Гоструда Артем Дьяковский, чаще всего при проверках бизнеса выявляют два нарушения трудового законодательства. Это неоформленные официально работники и несвоевременная выплата зарплаты. Долги здесь действительно растут.

По данным Госстата, общая сумма зарплатной задолженности предприятий перед работниками увеличилась за сентябрь на 6,5%, а с начала 2018 года — на 22%. К 1 октября она достигла просто грандиозного размера — 2,9 млрд. грн.

«Сумма долга растет, как снежный ком. И это только сумма «белых» зарплат, о том, что платят в конвертах речи вообще не идет. Хотя все прекрасно понимают, что большинство зарплат в нашей стране, к сожалению, выплачивают именно в тени. И эту проблему законопроект Минсоцполитики вообще никак не решает», — подчеркнул Кравец.

Единственное, что может спровоцировать новый документ, если будет принят и реально заработает, это небольшой рост числа отказов на работу за зарплату в конвертах. Но, конечно, в тех отраслях, где у людей будет альтернатива и они смогут найти лучшие места.

«Новые санкции за несвоевременную выплату заработной платы могут привести к росту заинтересованности работников легально трудоустроиться и получать белую зарплату», — подтвердила UBR.ua эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина. Будет расти число компаний, способных предоставить такую форму работы — эксперты пока не берутся предсказывать.

Елена Лысенко, Владимир Цхведиани