Межбанк: доллар к 28,09/28,10 уронили проблемы с гривневой ликвидности

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 937,6 млн грн к отметке 51 117,9 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова возобновило компенсацию НДС, «наливая» рынку маленькими порциями. Чтобы не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева понизились, игнорируя признаки расширения гривневой ликвидности, оказавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».

Около 10.40 на межбанке доллар, продолжая снижаться, упал к 28,08/28,09 UAH/USD. Не исключено, что на рынок «американца» утром в среду «давит» состоявшееся накануне размещение регулятором своих депозитных сертификатов на 9,906 млрд грн, из которых двухнедельные бумаги составили 5,253 млрд грн.

По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара расширила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,08/28,10 UAH/USD. «Остановились, сбалансировались и задумались», – констатировал наш консультант.

К 11.13 локальные низы котировок доллара на межбанке начали понемногу выкупать, приподняв цену СКВ до 28,09/28,10 UAH/USD.

Коррекция курса безналичного доллара, приостановленная покупками СКВ по демпинговым ценам на межбанке , сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходила на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что этот рост цен «ночной» гривны не гармонирует с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,150 / 28,170

евро – 32,020 / 32,032

российский рубль – 0,4284 / 0,4292

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1347 / 1,1348

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