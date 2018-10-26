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Российские миллионеры хранят в РФ менее трети сбережений

Российские миллионеры хранят в РФ менее трети сбережений

Российские миллионеры держат в банках страны менее трети своих финансовых активов – 140 миллиардов долларов против 315 млрд долларов за рубежом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Frank RG, посвященное сегменту private banking в РФ.

Общий объем финансовых активов эксперты Frank RG оценили в 455 млрд долларов.

Исследование проводилось с апреля по октябрь 2018 года на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам. Речь идет о 27 тыс. человек.

Отмечается, что санкционные угрозы не приводят к репатриации средств, а, наоборот, способствуют созданию резервов за рубежом.

Напомним, в июне 2018 года Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции в отношении 14 физических лиц и 30 юридических из России.

По материалам РБК
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