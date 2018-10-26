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НБУ забрал лицензии у двух банков

НБУ забрал лицензии у двух банков

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковские лицензии у банка Центр и VS Банка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Так, Нацбанк отозвал у данных финучреждений банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций.

Соответствующие решения приняты правлением НБУ 30 октября 2018 года. Они связаны с реорганизацией путем присоединения банка Центр к МТБ Банку и VS Банка к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.

По материалам НВ
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