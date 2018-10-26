Waymo получила разрешение на тестирование беспилотных авто в Калифорнии

Производитель технологии для беспилотных автомобилей компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, получила разрешение на тестирование на дорогах штата Калифорния беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает Waymo.

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“Мы с радостью объявляем, что департамент транспортных средств Калифорнии только что дал Waymo первое в этом штате разрешение на тестирование машин без водителя на дорогах общего пользования”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, это произошло после того, как в апреле власти Калифорнии приняли новые законы, позволяющие различным компаниям испытывать полностью автономные автомобили на дорогах штата.

Речь идет о полностью автоматизированных самоуправляемых машинах, которые могут передвигаться без водителя. Новые нормы штата разрешают проводить такие тесты без присутствия на водительском сиденье человека, который в случае экстренной ситуации мог бы взять управление на себя.

Как отметили в компании, беспилотные авто будут тестироваться круглосуточно на городских и сельских дорогах, где разрешена скорость не более 65 миль в час (около 105 км/ч).

Изначально машины будут подвозить лишь сотрудников Waymo. Зона проведения тестов на начальном этапе будет ограничена городом Маунтин-Вью, где располагается штаб-квартира Alphabet, и его пригородами, однако затем будет расширена.