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Ежегодно через ProZorro тратят 300 млрд гривен — директор ГП «Прозорро»

Ежегодно через ProZorro тратят 300 млрд гривен — директор ГП «Прозорро»

Ежегодно через электронную систему государственных закупок ProZorro тратят около 300 миллиардов гривен.

Об этом сообщил директор государственного предприятия «Прозорро» Василий Задворный.

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По его словам, в системе ProZorro работают 33-34 тысячи закупщиков и 188-189 тысяч поставщиков.

«Ежегодно в системе ProZorro происходит 1 миллион закупок. Это соответственно означает от 3 до 5 тысяч закупок, объявляемых ежедневно. Это в свою очередь означает от 5 до 25 тысяч процедур, являющихся активными ежедневно. Конечно, мониторить все эти процедуры в ручном режиме практически невозможно. Вам нужно садиться армией людей, которые будут просматривать все эти вещи», — подчеркнул Задворный.

По материалам hromadske.tv
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