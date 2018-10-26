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Volkswagen, Intel и Mobileye запустят в Израиле коммерческую службу беспилотных такси

Volkswagen, Intel и Mobileye запустят в Израиле коммерческую службу беспилотных такси

Немецкий автопроизводитель Volkswagen и разработчик систем автоматического вождения Mobileye, который с 2017 года принадлежит Intel, анонсировали запуск коммерческой службы беспилотных такси.

Совместный проект «New Mobility in Israel» с автопарком из электромобилей Volkswagen начнет работать в Израиле уже в следующем году, правительство страны поддержало данную инициативу.

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В рамках проекта Volkswagen предоставит серийные электромобили, Mobileye установит на них необходимые сенсоры и программное обеспечение, а израильский импортер и дистрибьютор автомобилей Champion Motors займется поддержкой и управлением автопарка.

Решение Mobileye AV kit будет включать себя полностью готовый аппаратно-программный комплекс для беспилотного управления, учитывающий все местные особенности, включая правила движения и навигацию.

По словам представителей компании, это будет первое в мире коммерческое MaaS-решение (Mobility as a Service) с поддержкой уровня автономности Level 4/5.

Проект стартует с автопарком из нескольких десятков электромобилей, а к 2022 году их количество должно вырасти до нескольких сотен.

В компании Intel разъяснили, что Volkswagen не является участником совместной группы по разработке беспилотных автомобилей, в которую входят BMW, Intel, Mobileye и Fiat Chrysler. Эта группа по-прежнему занимается разработкой решений, которые будут использоваться в будущих автономных автомобилях BMW, для чего, в том числе, проводят тестирования на публичных дорогах. Сотрудничество же Intel с Volkswagen заключается именно в создании коммерческой службы такси на основе уже существующих автомобилей VW.

По материалам ITC.ua
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