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Сервис беспилотных такси заработал в Дубае

Сервис беспилотных такси заработал в Дубае

Муниципальное агентство дорожного транспорта Дубая (Roads and Transport Authority, RTA) объявило о запуске первого в городе сервиса беспилотных такси. Такое транспортное средство начинает курсировать в районе Dubai Silicon Oasis.

Пока на маршрут выводится только одна машина Mercedes-Benz E-Class, оснащенная системой автопилота, которая состоит из четырех сенсоров (по одному на каждом углу бамперов), трёх камер (сзади, спереди и в салоне), двух радаров на решетке радиатора и одного на крыше.

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Камеры являются своего рода глазами автомобиля, а также позволяют записывать данные о ситуации на дорогах. Датчики сканируют окрестность в радиусе 400 метров, помогая избегать столкновения с другими участниками движения.

Во время тестирования беспилотных такси за рулём будет находиться человек, который готов взять на себя управление в непредвиденных ситуациях. Воспользоваться сервисом можно только по приглашениям.

Одна из главных целей, которые ставят авторы проекта, заключается в решении проблемы последней мили, когда человеку нужно добраться до точки назначения после езды на общественном транспорте. Сейчас для решения этой проблемы используются, например, сервисы краткосрочной аренды велосипедов, самокатов и автомобилей (каршеринг).

Власти Дубая преследует цель, чтобы к 2030 году около 25 % поездок по городу осуществлялось с использованием самоуправляемого автотранспорта.

По материалам 3dnews.ru
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