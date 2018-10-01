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Honda вложит почти 3 миллиарда долларов в американские беспилотные авто

Honda вложит почти 3 миллиарда долларов в американские беспилотные авто

Японская Honda Motor инвестирует 2,75 млрд долларов в подразделение американской General Motors, которое занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Honda вложит 750 млн долларов в GM Cruise LLC сразу же, оставшуюся часть суммы она выделит в течение следующих двенадцати месяцев.

Об этом сообщили компании в совместном пресс-релизе, передает Сегодня.

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В результате Honda получит 5,7%-ную долю в GM Cruise. Японская компания будет совместно с Cruise и GM будет финансировать и разрабатывать автономные автомобили, которые можно будет производить в значительных объемах для использования по всему миру.

Также будет изучаться возможность развертывания сети самоуправляемых автомобилей. Отметим, в июне японская SoftBank Group инвестировала в GM Cruise 2,2 млрд долларов, получив 19,6% компании.

Известно, что в основу японского электромобиля ляжет совершенно новая платформа, а его салон будет выполнен в духе минимализма 70-х годов с обивкой сидений серым текстилем, двумя комфортными диванами для 4-х пассажиров и деревянными деталями отделки.

По материалам Сегодня
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