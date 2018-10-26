На финансирование безопасности дорожного движения предлагают направлять 50% штрафов

В парламенте зарегистрирован правительственный 9244 проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины по перераспределению доходов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, общего фонда и специального фонда Государственного бюджета Украины, а именно 50% .

Читайте также: На украинских дорогах появятся островки безопасности

“50 процентов поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме”, – говорится в законопроекте.

В Кабмине добавляют, что реализация акта позволит обеспечить надлежащее финансирование мероприятий по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, а также будет способствовать повышению состояния соблюдения правил дорожного движения его участниками, уменьшению количества погибших и травмированных, снижению уровня аварийности на дорогах.