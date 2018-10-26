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На украинских дорогах появятся островки безопасности

На украинских дорогах появятся островки безопасности

С 1 сентября 2018 года действуют новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые, в частности, усилили безопасность пешеходов при пересечении проезжей части.

Как сообщает пресс-служба Минрегионстроя, введено обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть с 4 и более полосами движения. Это переходы, которые не имеют светофора или регулировщика.

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«По статистике, каждый день на дорогах Украины из-за неправильно оборудованные наземные пешеходные переходы погибает около 10 человек. Поэтому для повышения безопасности пешеходов в новых нормах было введено принципиально важное изменение – обязательное обустройство островков безопасности на переходах без светофоров или регулировщика, содержащих четыре и более полос движения», – говорится в сообщении.

Согласно ГСН, минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 м, минимальная длина – 8 м. Они могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения.

Центральные островки безопасности должны отличаться по типу покрытия, структурой или цветом, преимущественно быть поднятыми над проезжей частью с возможностью беспрепятственного движения пешеходов, выделенными разметкой или иметь зигзагообразный вид с ограждением дорожного безбарьерного типа.

В случае невозможности устройства островка безопасности на нерегулируемом переходе необходимо предусматривать регулируемые пешеходные переходы – имеющие исправный светофор или движение на которых руководствуется регулятором.

По материалам УБР
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