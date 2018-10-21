В Минрегионе подготовили новые условия сноса старых домов

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины завершает работу над разработкой законопроекта, который должен позволить начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда.

Об этом сообщает пресс-служб министерства.

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В проекте закона предложено согласие на проведение реконструкции не менее 75% жильцов дома. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов.

Какие дома будут подлежать сносу или замене и реконструкция которых невозможна без отселения, будет определяться на основании проектной документации на реконструкцию, которая прошла соответствующую процедуру обсуждение и утверждение.

Предполагается, что жильцы таких домов должны отселяться, как основной вариант, в стартовые дома в пределах квартала (микрорайона), который реконструируется. Кроме этого, рассматривается возможность временного переселения в маневренный фонд и в другие равноценные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе, вторичного рынка (по согласию).

Законопроект еще должен одобрить Кабинет Министров, а затем – Верховная Рада.