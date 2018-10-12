Минрегион планирует изменить 17 строительных норм

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства работают над существенными изменениями в еще более 17 государственных строительных норм в сфере строительства и обустройства городского пространства.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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В частности, изменения разрабатывают к действующим государственным строительным нормам, регулирующим строительство сетей водоснабжения и канализации, системы противопожарной защиты, стоянки и гаражи для легковых автомобилей.

В сентябре-октябре заработали новые государственные строительные нормы, которые меняют правила строительства жилых домов, улиц и дорог, учебных заведений. Но в Министерстве регионального развития продолжают работу над осовремениванием строительных норм.

«Мы в этом году меняем около 20 государственных строительных норм и в каждом из этих документов около 500 существенных изменений. Есть ГСНы (Государственные строительные нормы – ред.) очень простые как изменения, которые мы делаем для каждого дома, а есть ГСНы, которые меняют политику градостроительной деятельности», – заявил он.

Также разрабатывают обновленные ГСНы по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, строительству в сейсмических зонах, возведению гостиниц, строительству метрополитена и железнодорожных путей.