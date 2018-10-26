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Неработающие кредиты и мешающие суды: как решить проблему с задолженностью - эксперты (видео)

Неработающие кредиты и мешающие суды: как решить проблему с задолженностью - эксперты (видео)

Большие объемы проблемной задолженности предыдущих лет, которые сегодня превышают 50%, остаются основным препятствием для возобновления кредитования в Украине.

В этом убеждены участники круглого стола “Кредитование и суды”, который состоялся в независимой ассоциации банков Украины. Об этом говорится в эфире программы Фінансовий тиждень.

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Финансисты и профессиональные юристы констатируют, тысячи примеров невозврата кредитов и вынесения неправомерных судебных решений увеличивают стоимость текущих заимствований.

Эксперты убеждены, единственным решением проблемы должен стать диалог между всеми сторонами процесса, возможным звеном которого может быть новый закон о банкротстве, принятый парламентом.

“Мы заинтересованы, чтобы наши клиенты становились богаче, чтобы у них было с чем к нам приходить. Нет такого, чтобы банк хотел бы выиграть за счет клиента, потому что он теряет клиента в будущем”, – комментирует ситуацию председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

“Диалог между заемщиками и банками должен быть налажен, но каждая сторона должна иметь базу, с которой она приходит. Принятый недавно закон о банкротстве – это одна из возможностей налаживания диалога на примере владельцев валютной ипотеки”, – добавляет партнер юридической фирмы Asters Андрей Пожидаев.

По материалам Фінансовий тиждень
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