Неработающие кредиты и мешающие суды: как решить проблему с задолженностью - эксперты (видео)

Финансисты и профессиональные юристы констатируют, тысячи примеров невозврата кредитов и вынесения неправомерных судебных решений увеличивают стоимость текущих заимствований.
Эксперты убеждены, единственным решением проблемы должен стать диалог между всеми сторонами процесса, возможным звеном которого может быть новый закон о банкротстве, принятый парламентом.
“Мы заинтересованы, чтобы наши клиенты становились богаче, чтобы у них было с чем к нам приходить. Нет такого, чтобы банк хотел бы выиграть за счет клиента, потому что он теряет клиента в будущем”, – комментирует ситуацию председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.
“Диалог между заемщиками и банками должен быть налажен, но каждая сторона должна иметь базу, с которой она приходит. Принятый недавно закон о банкротстве – это одна из возможностей налаживания диалога на примере владельцев валютной ипотеки”, – добавляет партнер юридической фирмы Asters Андрей Пожидаев.