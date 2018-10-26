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В Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте

В Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте

В Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

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Как отмечается, решение о повышении тарифов на проезд было принято на очередном заседании исполнительного комитета.

Так, с 1 ноября стоимость проезда в троллейбусах составит 8 гривен – при наличном расчете, 6 гривен при оплате электронным проездным билетом или банковской картой и 5 гривен при оплате персонифицированной “Картой тернопольчанина”.

Стоимость маршрутки составит 9 гривен при оплате наличными, 7 гривен – при оплате электронным проездным билетом или банковской карточкой, 6 гривен составит стоимость при оплате “Картой тернопольчанина”.

“Ученики будут платить в троллейбусах 2,5 гривен и 3 гривны – в автобусах и маршрутках, а студенты – 2,5 грн в троллейбусах и 3 гривны в автобусах, которые курсируют в обычном режиме движения”, – говорится в сообщении.

Повышение тарифов в горсовете Тернополя объясняют критической ситуацией с перевозкой пассажиров, поскольку все маршруты убыточны и на более чем 35% уменьшилось количество маршрутных автобусов.

По материалам РБК-Украина
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