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Межбанк: доллар к 28,16 уронил дефицит гривны на фоне перенасыщенности рынка валютой

Межбанк: доллар к 28,16 уронил дефицит гривны на фоне перенасыщенности рынка валютой

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,35 коп., на торгах вторника приподнялся на 3,81 коп., оказавшись на уровне 28,16 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,62 коп., составил 28,17 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 октября с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,18 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 09.55 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 28,14/28,18 UAH/USD на фоне первых низколотовых продаж СКВ, которые, судя по всему, предприняли игроки, чтобы попытаться раскачать рынок. Это предположение было подтверждено сменой настроения и ростом цен «американца», оказавшегося около 10.12 Киева на отметке 28,17/28,19 UAH/USD. Спустя полчаса доллар инициировал нисходящий тренд, начав с «узкого» курса 28,17/28,18 UAH/USD.

Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.

Иначе говоря, снова на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.

По состоянию на 11.15, «американец» понизился до 28,16/28,17, сопровождаясь равновесием спроса и предложения, а полдень встретил на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. Стабильность на межбанке затянулась до 12.55, когда курс доллара оказался на локальном минимуме (28,13/28,15 UAH/USD).

Эти уровни цен оставались действующими до 14.10 Киева, когда эти низы были выкуплены, вернув доллар на 28,14/28,16 UAH/USD.
Очередная полоса стабильности затянулась до 15.35 на опустевшем рынке.

Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не значащий подскок: 28,15/28,17 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 30 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,16 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,150 / 28,170
евро – 31,953 / 31,972
российский рубль – 0,4284 / 0,4292

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1370 / 1,1371

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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