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Кабмин сообщил, когда ожидают начало работы Фонда энергоэффективности

Кабмин сообщил, когда ожидают начало работы Фонда энергоэффективности

В Кабинете Министров Украины ожидают, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба правительства.

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Министр подчеркнул, что в I квартале 2019 года, по предварительной договоренности с Представительством ЕС Украина должна отработать и показать пилотный проект, каким образом будут финансироваться готовые продукты для ОСМД.

“За маршрутным планом, который мы прописали с международными партнерами, запуск Фонда ожидается в I квартале 2019 года… Мы уже направили 1,5 миллиарда гривен в уставный капитал Фонда, и 3 миллиарда гривен предоставили международные партнеры. Уже в I квартале 2019 года, по предварительной договоренности с Представительством ЕС, мы должны отработать и показать пилотный проект, каким образом будут финансироваться готовые продукты для ОСМД”, – отметил Зубко.

Вице-премьер подчеркнул, что объем финансирования программы “теплых кредитов в Украине могут увеличить до 1 миллиарда гривен – в 2,5 раза. Однако такое решение должна принять Верховная Рада во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2019 год.

По материалам РБК-Украина
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