ГФС обнаружила махинации на 18 млн во время ремонта дорог на Днепропетровщине

Одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепра в течение 2017 года осуществило ряд мошеннических схем на 18,02 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Читайте также: В ГФС рассказали, что делают с изъятой нелегальной водкой и спиртом

«Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств. Так, в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепра на заказ государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения», – говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что проведенным исследованием установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) средств, осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки “фиктивности” и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров.

Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности заведомо были внесены ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 18,02 млн гривен.