В ГФС рассказали, как подавать отчетность и уплачивать ЕСВ

Физические и юридические лица, независимо от системы налогообложения, обязаны подавать отчетность по единому взносу в определенные законодательством сроки.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ ГФС Закарпатской области.

“Государственная фискальная служба дает разъяснения об основных правилах предоставления отчетов по Единому социальному взносу, срокам и порядке его уплаты”, — говорится в сообщении.

Так, физические и юридические лица, независимо от системы налогообложения, обязаны подавать отчетность по единому взносу в определенные законодательством сроки.

Физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, формируют и подают в органы ГФС отчет сами за себя один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом (календарный год).

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, формируют и подают сами за себя в фискальные органы отчет один раз в год до 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

Страхователи, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам, в части представления отчета за таких лиц обязаны формировать и подавать в органы ГФС отчет в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем отчетного периода (календарный месяц).

Для членов фермерских хозяйств, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях, отчетными периодами являются календарные месяцы, которые формируются и отражаются в годовой отчетности, представляемой до 1 мая года по результатам финансового года.

Стоит отметить, освобождаются от уплаты единого взноса за себя физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему, и члены фермерского хозяйства, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины “О пенсионном страховании”, и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Отчет указанными лицами не подается.