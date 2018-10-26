По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,563 млн и 43,895 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 28). Максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 82 активных заявок по доллару на сумму более 74,458 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1500 – 1 000

28,1500 – 19 000

28,1400 – 3 500

28,1400 – 24 024

28,1300 – 10 000

28,1300 – 55 555

28,1200 – 99 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1200 – 10 000

28,1400 – 5 000

28,1400 – 10 000

28,1400 – 1 000

28,1400 – 5 000

28,1400 – 10 000

28,1500 – 22 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1677 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1147 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.