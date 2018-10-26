Кому платят больше и кого ищут работодатели

По данным Государственной службы статистики Украины средняя зарплата в Украине в сентябре уменьшилась и составила чуть больше 9 тысяч гривен.
При этом в августе 2018 года наблюдался рост зарплат на 15%.
Лидирует по показателю средней зарплаты столица – около 13 тысяч гривен.
Среди областей самой низкооплачиваемой областью оказалась Черновицкая, там средняя зарплата немного превысила 7 тысяч.
Если смотреть по специальностям, веб-разработка традиционно занимает лидирующую позицию. Рабочие специальности более востребованы в регионах. Часто работодатели ищут и менеджеров по продажам, водителей.
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- Водитель, этих вакансий также достаточно, и соискатель может рассчитывать на зарплату 14 – 14 500 тыс.
- За работу без квалификации можно получить от 8 до 9 тыс. грн.
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