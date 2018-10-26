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Кому платят больше и кого ищут работодатели

Кому платят больше и кого ищут работодатели

По данным Государственной службы статистики Украины средняя зарплата в Украине в сентябре уменьшилась и составила чуть больше 9 тысяч гривен.

При этом в августе 2018 года наблюдался рост зарплат на 15%.

Лидирует по показателю средней зарплаты столица – около 13 тысяч гривен.

Среди областей самой низкооплачиваемой областью оказалась Черновицкая, там средняя зарплата немного превысила 7 тысяч.

Если смотреть по специальностям, веб-разработка традиционно занимает лидирующую позицию. Рабочие специальности более востребованы в регионах. Часто работодатели ищут и менеджеров по продажам, водителей.

Мои fiнансы:

  • Веб-разработка – до 36 тыс. и больше.
  • В2В продажи – от 21 тыс.
  • Интернет-маркетинг, СЕО-реклама – 15- 17 тыс. гривен.
  • Водитель, этих вакансий также достаточно, и соискатель может рассчитывать на зарплату 14 – 14 500 тыс.
  • За работу без квалификации можно получить от 8 до 9 тыс. грн.

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По материалам Finance.ua
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