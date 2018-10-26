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Twitter хочет убрать кнопку "нравится" – The Telegraph

Twitter хочет убрать кнопку "нравится" – The Telegraph

Компания Twitter планирует вскоре отказаться от кнопки “нравится” в своей социальной сети.

Об этом рассказал основатель и глава компании Джек Дорси, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, Twitter планирует убрать возможность оценивать твиты кнопкой “нравится”, и это будет радикальным шагом, направленным на улучшение качества дискуссий в соцсети.

Дорси заявил, что он изначально не был поклонником кнопки в виде сердечка, и вскоре Twitter от нее избавится.

В функционале этой социальной сети кнопка появилась в 2015 году, заменив собой другую кнопку – “избранное”, которая изображалась в форме звездочки и позволяла пользователям добавлять в закладки записи, чтобы прочитать их позже.

В марте 2018 года Twitter добавил функцию “закладки”.

По материалам Економічна Правда
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