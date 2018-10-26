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В ГФС рассказали, что делают с изъятой нелегальной водкой и спиртом

В ГФС рассказали, что делают с изъятой нелегальной водкой и спиртом

В январе-сентябре 2018 года органами судебной власти Украины было принято решение об утилизации нелегальных подакцизных товаров на общую сумму 43,2 млн грн.

Об этом сообщили в ГФС.

“По информации региональных оперативных управлений, предоставляемой в ГОУ ГФС, по результатам рассмотрения материалов налоговой милиции по изъятию из незаконному обороту подакцизных товаров в январе – сентябре 2018 года судебными органами принято решение об уничтожении, утилизации или переработке подакцизных товаров на общую сумму 43,2 млн грн, в т.ч: 10,3 тыс. декалитров спирта на сумму 25,1 млн грн; 5,7 тыс. декалитров ликеро-водочных напитков на сумму 9,9 млн грн; 129,9 тыс. пачек табачных изделий и 6,3 тонны табака на общую сумму 7,9 млн гривен”, – говорится в сообщении.

При этом в ГФС разъяснили, что изъятыми подакцизными товарами распоряжаются таможни ГФС по решению специальных комиссий. Такие комиссии образуются органом, осуществившим изъятие подакцизного товара. В состав комиссии входят представители территориальных органов ГФС, органов (субъектов хозяйствования), осуществивших изъятие имущества или хранящих его, финансовые органы и органы, которые будут осуществлять распоряжение этим имуществом, уточнили в ГФС.

“Решение об уничтожении спирта этилового и алкогольных напитков принимается с учетом экономической целесообразности их промышленной переработки, из объема изъятой партии, содержания спирта, затрат на транспортировку…”, – добавили в ГФС.

По материалам УНН
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