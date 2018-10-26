В бюджете российского "Газпрома" образовалась дыра на $7,7 млрд

До конца этого года российскому гиганту “Газпрому” придется взять в кредит 7,7 млрд долларов (518 млрд рублей), чтобы залатать все дыры в бюджете компании. Начальная сумма была на 1,5 млрд долларов (101 млрд рублей) меньше.

Это следует из поправок в бюджет и финансовый план “Газпрома”, которые одобрил совет директоров.

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Новые расходы возникли из-за того, что мегапроекты “Газпрома” по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и Европу в обход Украины продолжают дорожать. Несмотря на ежегодную принятую программу оптимизации затрат, газовый холдинг вновь не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 3,2 млрд долларов (217,5 млрд рублей) превысит первоначальный план.

По итогам года “Газпром” планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 трлн рублей – на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд рублей (рост на 185,835 млрд рублей), на приобретение необоротных активов – 84,806 млрд рублей (рост на 43,823 млрд).

Оплатить все расходы за счет собственных средств “Газпром” не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за последние четыре года и в полтора раза превышают заложенный в бюджет уровень холдинга (310 долларов за тысячу кубометров вместо 184 долларов), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.

Дополнительные деньги нужны на трубопровод “Сила Сибири”, расширение ГТС в направлении “Северного потока-2” и “Турецкого потока”, работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области.

В прошлом году утвердили инвестпрограмму в размере 911 млрд рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн рублей.

По итогам первого полугодия “Газпром” работал де-факто “в ноль”: операционная деятельность принесла компании 947 млн рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млн рублей были потрачены на капитальное строительство, а еще 135 млрд составил отток по финансовым статьям.

Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным.