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"Газпром" должен Украине примерно 2,7 млрд долларов, - Коболев

"Газпром" должен Украине примерно 2,7 млрд долларов, - Коболев

Российская газовая компания “Газпром” должна Украине примерно 2,7 млрд долларов.

Об этом заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

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По его словам, на сегодня долги “Газпрома” составляют примерно 2,7 млрд долларов. В эту сумму входят уже более 100 млн долларов процентов. При этом Коболев сомневается, что российской стороне удастся надолго затянуть выплату средств.

“Пока мы наложили арест на активы “Газпрома”, обездвижили. Например, долю “Газпрома” в “Голубом потоке”, а она стоит очень дорого. Оценивать долю “Газпрома” во втором “Голубом потоке” я вообще не берусь”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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