"Газпром" подал арбитражный иск против Украины

Российский “Газпром” сегодня, 25 октября, инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью “защиты своих инвестиций” на территории страны, пишет Сегодня.

Разбирательство вызвано тем, что Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на “Газпром” “необоснованный и несправедливый” штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

“Газпром” просит арбитраж принять решение о “выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты”.

Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.