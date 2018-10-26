Депозиты monobank: как оформить и сколько можно заработать

Monobank заработал чуть более года назад. Но он уже хорошо известен рынку своей узнаваемой черной кредитной картой и удобным мобильным приложением. Программа позволяет клиенту сделать со своими деньгами почти все, используя только смартфон. В том числе, оформить депозит. Чтобы стать клиентом monobank, нужен смартфон на системе Android 4.4 и выше либо iPhone c версией iOS 10.0 и выше. Оформить карту банка можно будет, скачав приложение из App Store или Google Play, или сделать это в финансовом супермаркете Finance.ua.

Итак, если рассматривать вклады в гривне, на данный момент monobank предлагает пять вкладов:

Сроком на месяц;

Сроком на 3 месяца;

Сроком на 6 месяцев;

Сроком на 12 месяцев;

Депозит «Спортивный».

Первые четыре отличаются сроком действия. Также доступно оформить вклады как в гривне, так и в валюте. Кстати, на Finance.ua доступны депозиты в валюте не только от monobank.

Что же касается линейки гривневых вкладов monobank – стоит отметить депозит «Спортивный», аналогов которому на рынке нет. Он оформляется сроком на 3 месяца, и процентная ставка по нему составляет 21% годовых, что заметно выше рыночной. Единственное условие, которое надо выполнить, чтобы получить ее – ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Это и объясняет его название.

Детальнее о всех нюансах депозитов monobank: как оформлять, управлять и сколько можно заработать – в специальном материале Finance.ua.