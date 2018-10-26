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Депозиты monobank: как оформить и сколько можно заработать

Monobank заработал чуть более года назад. Но он уже хорошо известен рынку своей узнаваемой черной кредитной картой и удобным мобильным приложением. Программа позволяет клиенту сделать со своими деньгами почти все, используя только смартфон. В том числе, оформить депозит. Чтобы стать клиентом monobank, нужен смартфон на системе Android 4.4 и выше либо iPhone c версией iOS 10.0 и выше. Оформить карту банка можно будет, скачав приложение из App Store или Google Play, или сделать это в финансовом супермаркете Finance.ua.

Оформить депозит 👛

Итак, если рассматривать вклады в гривне, на данный момент monobank предлагает пять вкладов:

  • Сроком на месяц;
  • Сроком на 3 месяца;
  • Сроком на 6 месяцев;
  • Сроком на 12 месяцев;
  • Депозит «Спортивный».

Первые четыре отличаются сроком действия. Также доступно оформить вклады как в гривне, так и в валюте. Кстати, на Finance.ua доступны депозиты в валюте не только от monobank.

Посмотреть на все предложения по вкладам в валюте 💲

Что же касается линейки гривневых вкладов monobank – стоит отметить депозит «Спортивный», аналогов которому на рынке нет. Он оформляется сроком на 3 месяца, и процентная ставка по нему составляет 21% годовых, что заметно выше рыночной. Единственное условие, которое надо выполнить, чтобы получить ее – ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Это и объясняет его название.

О депозите Спортивный 🏃‍♀️

Детальнее о всех нюансах депозитов monobank: как оформлять, управлять и сколько можно заработать – в специальном материале Finance.ua.

По материалам Finance.UA
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