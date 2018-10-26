Из-за Приватбанка откроют уголовное дело в отношении руководства Нацбанка

История с национализацией Приватбанка обрастает новыми уголовными делами. Соломенский районный суд обязал следователя Национального антикоррупционного бюро открыть еще одно дело и внести его в Единый реестр досудебных расследований. Решение было принято по делу №760/20129/18, и оно оказалось в распоряжении UBR.ua.

Дело будет открываться в отношении председателя Нацбанка на момент национализации Приватбанка — Валерии Гонтаревой. Заявитель (Ростислав Кравец) указал в заявлении о нарушении ею постановления НБУ №615 от 19 сентября 2015 года. А именно пункта, запрещающего Нацбанку предоставлять новые кредиты пока финансовая структура не вернула ему старые займы. Именно это и произошло в истории с Приватбанком, что было продемонстрировано в суде: слова самой Гонтаревой о том, что НБУ предоставил Приватбанку новый заем в размере 15 млрд. грн. еще до того, как он погасил ранее предоставленные 19 млрд. грн. Причем в этот момент днепровский банк был признан неплатежеспособным и в нем работала временная администрация.

«Чтобы в Минфине и Нацбанке не говорили о необходимости спасения крупнейшего банка страны, нужно соблюдать действующее законодательство. И, конечно же, нести ответственность за свои решения. В данном случае чиновники поставили себя выше закона и на лицо нарушения по статьи 364 Уголовного кодекса — злоупотребление властью и служебным положением, а также статьи 191 УК — растрата имущества.

В данном контексте они грозят Валерии Гонтаревой тюремным заключением на срок до 4 лет. Если в предыдущие годы правоохранители фактически не проводили никаких расследований по делам в отношении председателя Нацбанка и сводили все к формализму. То в контексте предстоящих выборов и низких шансов ее покровителей на выигрыш, можно рассчитывать на реальное расследование, и привлечение Гонтаревой к ответственности. Это должно наконец произойти. В отношении нее заведено около двух десятков дел, и хоть одно должно быть доведено до конца», — сказал Ростислав Кравец.