Права требования по кредитам ПАО КБ «Надра» с недостроенным ТРЦ «Республика» в залоге – выставлены на аукцион

Уже 13 декабря в системе ProZorro.Продажи состоится голландский аукцион по продаже одного из самых дорогих лотов ПАО КБ «Надра» – прав требования по кредитам, в обеспечение по которым передан крупнейший в стране недостроенный торгово-развлекательный центр (г. Киев, ул. Большая Окружная, 1, 1а, 1в).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

“Начальная цена реализации – 2,59 млрд грн. Согласование соответствующих условий продажи Фонд гарантирования получил от Национального банка Украины, в залоге у которого находятся активы”, – говорится в сообщении.

Одним лотом на торги выставляются права требования по двум кредитам ПАО КБ «Надра». В обеспечение по договорам имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно – многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом по адресу ул. Большая Окружная, 1, 1а, 1в.

Кроме того, в залоге банка – ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

На этот раз аукцион по продаже лота состоится по голландской модели с пошаговым и автоматическим снижением цены с 2,59 млрд грн.

Дата торгов – 13 декабря.