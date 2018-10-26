Правительство за три года отменило более 14 тысяч устаревших стандартов - Кубив

За последние три года Кабинетом Министров отменено 14475 устаревших международных стандартов.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“За последние три года было отменено 14475 устаревших международных стандартов. Чтобы гармонизировать 80% украинских стандартов с европейскими, правительство планирует принимать ежегодно до 2021 года по 1500 международных европейских стандартов”, – сказал Кубив.

Он отметил, что в рамках дерегуляции только за последний год правительство отменило более 760 устаревших нормативных актов, которые осложняли жизнь предпринимателю.

“Мы говорим об упрощенном порядке растаможивания товаров на морских и речных портах. Упрощено открытие деятельности представительств иностранных компаний и финансовых учреждений в Украине”, – отметил Кубив.