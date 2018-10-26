Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 39 0

Правительство за три года отменило более 14 тысяч устаревших стандартов - Кубив

Правительство за три года отменило более 14 тысяч устаревших стандартов - Кубив

За последние три года Кабинетом Министров отменено 14475 устаревших международных стандартов.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“За последние три года было отменено 14475 устаревших международных стандартов. Чтобы гармонизировать 80% украинских стандартов с европейскими, правительство планирует принимать ежегодно до 2021 года по 1500 международных европейских стандартов”, – сказал Кубив.

Он отметил, что в рамках дерегуляции только за последний год правительство отменило более 760 устаревших нормативных актов, которые осложняли жизнь предпринимателю.

“Мы говорим об упрощенном порядке растаможивания товаров на морских и речных портах. Упрощено открытие деятельности представительств иностранных компаний и финансовых учреждений в Украине”, – отметил Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина