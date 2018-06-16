Межбанк: доллар к 28,19/28,21 уронил дефицит гривны, «организованный» НБУ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн грн к отметке 51 943,6 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке, или даже взяло тайм-аут.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева, вопреки признакам сжатия гривневой ликвидности, заметно повысились, оказавшись на уровне 28,22/28,26UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания спроса на «американца».

Около 10.30 котировки доллара, инициировав снижение, опустились до 28,20/28,22 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», – заметил наш консультант, добавив о нехватке гривны.

По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.

К 11.14 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Судя по всему, на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ со стороны регулятора, накануне пополнившего с рынка свои резервы на $30,00 млн.

К слову, вышеупомянутая нехватка гривны на торгах безналичным долларом на межбанке вероятнее всего стала следствием объемного (на сумму 19 659 млн грн) размещением регулятором своих депосертификатов 26 октября, из которых 14-дневных бумаг было реализовано на сумму 11 260 млн грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,190 / 28,220

евро – 32,026 / 32,055

российский рубль – 0,4279 / 0,4288

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1376 / 1,1376

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке