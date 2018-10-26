IBM покупает производителя облачных сервисов Red Hat за $34 миллиарда

Американская электронная корпорация International Business Machines (IBM) покупает за 34 млрд долл. США компанию-производителя облачных сервисов Red Hat Inc.

Об этом сообщает Reuters.

“IBM Corp заявила в воскресенье, что согласилась купить американскую компанию-разработчика программного обеспечения Red Hat Inc за 34 млрд долларов, включая долги, что сделано на фоне желания сделать более прибыльным свое технологическое оборудование и консалтинговый бизнес”, – говорится в сообщении.

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Покупка Red Hat является крупнейшим приобретением IBM, рыночная капитализация которой составляет 114 млрд долл.

По словам генерального директора IBM Джинни Рометти, Red Hat является одной из немногих компаний-производителей облачных сервисов, которая имеет как рост доходов, так и свободный денежный поток.

Основанная в 1993 году компания Red Hat специализируется, в частности, на разработке решений на основе свободной операционной системы Linux. Компания известна распространением и поддержкой Red Hat Linux, а также другими технологиями, которые широко используются в центрах обработки данных.