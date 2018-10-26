Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 106 0

IBM покупает производителя облачных сервисов Red Hat за $34 миллиарда

IBM покупает производителя облачных сервисов Red Hat за $34 миллиарда

Американская электронная корпорация International Business Machines (IBM) покупает за 34 млрд долл. США компанию-производителя облачных сервисов Red Hat Inc.

Об этом сообщает Reuters.

IBM Corp заявила в воскресенье, что согласилась купить американскую компанию-разработчика программного обеспечения Red Hat Inc за 34 млрд долларов, включая долги, что сделано на фоне желания сделать более прибыльным свое технологическое оборудование и консалтинговый бизнес”, – говорится в сообщении.

Читайте также: IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна

Покупка Red Hat является крупнейшим приобретением IBM, рыночная капитализация которой составляет 114 млрд долл.

По словам генерального директора IBM Джинни Рометти, Red Hat является одной из немногих компаний-производителей облачных сервисов, которая имеет как рост доходов, так и свободный денежный поток.

Основанная в 1993 году компания Red Hat специализируется, в частности, на разработке решений на основе свободной операционной системы Linux. Компания известна распространением и поддержкой Red Hat Linux, а также другими технологиями, которые широко используются в центрах обработки данных.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина