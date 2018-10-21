Кэшбек или жизнь! Цитрус предлагает на Halloween страшно выгодные скидки и ужасно милые тематические стикеры

Цитрус впервые дополняет акционное предложение веселым набором страшных стикеров и планирует сделать это традицией.

Одесса, 26 октября 2018 года

В этом году традиционная осенняя акция к Halloween в Цитрусе называется «Кэшбек или жизнь!» и при покупке товаров со страницы акции предлагает возврат средств до 50% на бонусный счет. Впервые под акцию была выпущена ограниченная серия тематических наклеек ScaryCitrusPack, которую в электронном виде можно бесплатно установить для мессенджера Telegram по ссылке . До 31 октября бумажные наклейки можно будет получить в подарок при покупке в магазинах Цитрус.

«Выпустив свой первый стикер-пак, мы хотим напомнить всем, что Halloween — это такой праздник, когда не только страшно, но и весело», — говорит Ксения Крылова, SMM Lead компании Цитрус, — «Команда Цитруса постоянно экспериментирует с новыми инструментами и технологиями. Сейчас мы выпустили набор наклеек, продублировав его электронными стикерами для Telegram, доступными всем желающим. В первый же вечер после запуска, их установили более 1000 пользователей в социальных сетях. Мы стремимся быть понятными своим потребителям, разговаривать с ними на одном языке и регулярно развлекать, вызывая яркие эмоции. Теперь тематические стикер-паки Цитруса будут появляться к каждому празднику».

Первый стикер-пак Цитруса состоит из 9 наклеек, которые несут в себе заряд позитива и эмоции, с которыми ассоциируется Halloween. Героями стикеров стали забавные монстры в обычных для пользователей потребительской электроники ситуациях. Игры на приставке PlayStation 4, просмотр VR-роликов, отрезанные провода у наушников и, конечно же, яркая оранжевая тыква — один из символов осеннего праздника Halloween. Всё для того, чтобы развлечься и развлечь своих друзей, быть для них законодателем моды и не упускать возможности выгодных покупок.

О Цитрусе

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. «Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта , а также не имеющих аналогов образовательных пространств «ЦеХАБ» и «Цитрус Академия» во флагманских магазинах сети.

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