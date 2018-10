Александр Бирюков: законодательство о банкротстве физических лиц в Украине в контексте международных стандартов

Банкротство физических лиц – непредпринимателей стало новой сферой правового регулирования общественных отношений в законодательстве Украины. Верховная Рада 18 октября этого года большинством голосов приняла Кодекс по процедурам банкротства, в котором предусмотрено банкротство физических лиц.

Эта сфера законодательства известна в мире как потребительское банкротство, в отличие от так называемого корпоративного банкротства, что объединяет процедуры банкротства юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Сегодня практически все страны Европейского континента содержат в национальном законодательстве юридические средства решения проблем задолженности граждан.

В Украине идея внедрения системы процедур по решению проблем задолженности физических лиц – не предпринимателей начала реализовываться еще в 2009 году. Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно банкротства физического лица)» был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 27 марта 2009 г. за номером 4273. Необходимо отметить, что этот законопроект был негативно воспринят юридической общественностью.

Проект Закона «О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом» (регистрационный номер 2353а), который стал основой соответствующей части принятого Кодекса по процедурам банкротства, ждал в Верховной Раде рассмотрения более трех лет.

Согласно опыту применения указанных процедур в зарубежных странах, банкротство как система понятных, прозрачных и эффективных юридических процедур способна помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются физические лица, оказавшиеся в критической финансовой ситуации.

Основной процедурой обычно выступает реструктуризация долгов должника. Разработка и одобрение плана реструктуризации происходит под надзором суда, что является гарантией участия в такой процедуре всех заинтересованных лиц и позволяет учесть их предложения по выводу должника из сложной ситуации.

Единого подхода относительно того, в какой форме следует вводить систему банкротства физических лиц, в мире не существует: в одних странах разрабатывается отдельный закон о банкротстве физических лиц, в других эти процедуры становятся частью так называемого корпоративного банкротства и распространяются как на физических лиц – предпринимателей, так и на непредпринимателей.

Также не существует одной модели процедур банкротства, которую Всемирный банк мог бы предложить как образец. Это касается и единого видения того, какими юридическими средствами необходимо наполнять процедуру банкротства физических лиц.

До 2010-х годов в этой сфере международных стандартов не существовало. Учитывая это, Всемирный банк в 2011 г. выступил инициатором изучения состояния регулирования этих отношений в странах мира с целью разработки рекомендаций для государств, которые планируют введение таких процедур в национальное законодательство или совершенствовать существующие системы.

В 2013 г. под эгидой Всемирного банка был одобрен Отчет по вопросам банкротства физических лиц (Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons), который по содержанию фактически является сравнительным анализом существующих на то время в мире систем банкротства физических лиц. В разработке этого документа участвовал и автор этих срок.

Общий обзор проекта Кодекса, представленного на второе чтение, дает основания прийти к выводу о том, что он в целом соответствует тем рекомендациям, которые содержатся в указанном документе.

Главной целью обращения к процедуре банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов и получение добросовестным физическим лицом освобождения от непогашенных долгов по результатам рассмотрения судебного дела. Такое строится на известной концепции «свежего старта» – человек, сделавший все, чтобы отдать долги, получает другой шанс начать новую жизнь уже без долгов.

Вместе с тем обычно в соответствующем законодательстве предусматривают меры, осложняющие или исключающие использование этой системы нечестными лицами или мошенниками.

Важной частью такого законодательства являются последствия для лиц, признанных банкротами.

Каждая страна определяет, какие негативные последствия для таких лиц должны наступать после завершения процедуры банкротства.

В Украине после закрытия производства в деле о банкротстве, в котором физическое лицо было признано банкротом, в течение 5 лет не может быть открыто производство по делу о неплатежеспособности по его заявлению.

Кроме того, такое лицо обязано перед заключением отдельных видов договоров (в первую очередь предусматривающих имущественные обязательства) письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности.

Надеемся на то, что граждане Украины смогут воспользоваться преимуществами процедур банкротства для решения временных финансовых проблем и вернуться к обычной активной деятельности уже без долгового бремени.

Александр Бирюков, советник юридической группы LCF, профессор