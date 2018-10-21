Межбанк: доллар к 28,27 уронил дефицит гривны на фоне изобилия СКВ.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,33 коп., на торгах пятницы укрепился на 6,96 коп., оказавшись на уровне 28,26 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,32 коп., составил 28,28 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 октября с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке слегка понизилась до 28,31/28,33 на фоне первых продаж СКВ, которые к 10.35 обрели агрессивность, уронив курс «американца» до 28,25/28,27 UAH/USD. Спустя 20 минут доллар консолидировался на цифре 28,24/28,26 UAH/USD, снизив темп отката.

Непосредственные участники торгов сообщили о нехватке гривневого инструмента, которая была на руку «зеленым медведям» валютного межбанка.

Меж тем, с 11.15 на межбанке появились покупатели СКВ, привлеченные упавшей ценой доллара. Их действия с одной стороны выровняли рынок в баланс спроса и предложения, с другой, остановили коррекцию долларовых цен на уровне 28,24/28,26 UAH/USD.

Ценовая стабильность затянулась до 12.20 Киева, когда ставшие более агрессивными покупки доллара, приподняли его курс к 28,26/28,28 UAH/USD. Как сообщили участники сессии, в это время на рынок вышли со своим спросом те игроки, которые традиционно по пятницам страхуют свои активы, входя в более надежный, чем гривна, доллар, пребывание в котором гарантирует спокойный отдых в субботу-воскресенье.

Эти покупатели покинули межбанк около 14.00, оставив на нем продавцов и вызвав ставшие в последние сессии привычными пошаговые или «порционные» изменения цен. В отличие от предыдущей сессии, в пятницу с 14.00 доллар снижался, теряя каждый час по копейке в обеих позициях на фоне упавшей торговой активности валютного межбанка.

В подобном ключе коррекция долларовых цен затянулась до самого финиша сессии.

Торги валютного межбанка в пятницу завершилась в районе отметки 28,20/28,23 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 26 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,26 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,240 / 28,270

евро – 32,063/ 32,100

российский рубль – 0,4292 / 0,4299

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1348 / 1,1349

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