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Укрзализныця назвала первые успехи нового Бескидского тоннеля

Укрзализныця назвала первые успехи нового Бескидского тоннеля

В Укрзализныце заявили о росте грузопотока в направлении западных границ Украины и обратно с момента введения регулярного движения через новый Бескидский тоннель.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного ведомства.

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“В третьем квартале 2018 года в направлении западной границы участка Лавочное-Мукачево, на котором расположен двухпутный Бескидский тоннель, перевезено 469 млн 852 тысяч тонно-километров брутто. Это почти на 20 млн больше, чем в первом квартале этого года, когда движение осуществлялось через старый однопутный тоннель”, – рассказал и. о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.

Отмечено, что среди грузов, следующих через двухпутный Бескидский тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горнодобывающей промышленности, а также сжиженный газ и грузы в контейнерах.

Как доложили в ведомстве, в обратном направлении в третьем квартале двухпутным Бескидским тоннелем перевезено 157 млн 282 тысяч тонно-километров, что на 12 млн больше по сравнению с перевозками старым тоннелем в первом квартале этого года.

По материалам Корреспондент.net
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