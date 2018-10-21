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Экспресс в аэропорт "Борисполь" выехал в первый рейс (фото)

Экспресс в аэропорт "Борисполь" выехал в первый рейс (фото)

25 октября состоялся первый тестовый рейс экспресса «Киев-Пассажирский»-«Борисполь-аэропорт».

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что стоимость проекта 580 млн гривен.

“По сравнению со сметой «Воздушного экспресса» в 2010 году, которая составляла 3,2 млрд грн, удалось сэкономить и имеющийся бюджетный ресурс” – сообщил премьер.


Фото: twitter.com/VGroysman

Ранее сообщалось, что Укрзализныця завершила строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев-Харьков для экспресса. Он будет курсировать между станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропортом Борисполь. А в начале октября в Борисполе построили две платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева в аэропорт.


Фото: twitter.com/VGroysman

Доехать с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт можно будет за 35 минут.

По материалам Finance.UA
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