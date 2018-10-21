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В НБУ назвали основное препятствие для возобновления кредитования

В НБУ назвали основное препятствие для возобновления кредитования

Основным препятствием для возобновления кредитования в Украине остается большая нагрузка неработающих долгов на банковскую систему.

Об этом во время круглого стола на тему «Кредитование и суды: восстановить нельзя убить», сказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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«Сегодня, когда в стране уже обеспечена относительная макрофинансовая стабильность, препятствием для кредитования является большая нагрузка неработающих долгов на банковскую систему. Кто бы что не говорил, но не учетная ставка Национального банка является препятствием для возобновления кредитования», – сказала Рожкова.

По ее словам, на сегодня банки стремятся кредитовать, а бизнес стремится получать кредиты, однако ситуация с защитой прав кредиторов остается сверхсложной, и вопрос даже не в том законодательстве, которое мы имеем, а в том, насколько оно правильно трактуется и применяется.

«Мы сегодня сталкиваемся с тем, что недобросовестные заемщики используют любые попытки выкручивать действующее законодательство в свою пользу», – отметила Рожкова.

По материалам УКРИНФОРМ
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