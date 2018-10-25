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В Раде рассказали, сколько обращений получили от граждан с начала года

В Раде рассказали, сколько обращений получили от граждан с начала года

В январе-сентябре 2018 года в Верховную Раду Украины поступило 84,7 тыс. (+1,9 тыс.) обращений.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Указано, что из этих обращений комитеты ВР и специальная контрольная комиссия парламента по вопросам приватизации проработали 9,9 тыс. писем, депутатские фракции и группы рассмотрели 5,8 тыс. (+2038) предложений, заявлений и жалоб граждан.

“К руководству парламента обратились 1,7 тыс. человек, из них к главе Верховной Рады Украины Парубию А. В. – 817 (+43) человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что структурные подразделения Рады рассмотрели почти 69 тысяч обращений граждан.

“За девять месяцев текущего года в обращениях граждан в Верховную Раду Украины было поднято почти 139 тыс. вопросов, из которых 47,3 тыс. – это вопрос обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, предотвращение дискриминации. Из их числа 36% – жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, следователей, органов дознания, волокиту со следствием, 23% – жалобы на действия работников прокуратуры, 10% – жалобы на судебные решения и приговоры, волокиту в судах и действия судей”, – сказано в сообщении.

Также указано, что за отчетный период в Раду поступило 16,8 тыс. обращений по вопросам социальной политики, социальной защиты населения.

По статистическим данным, по 21% из них составляли просьбы о предоставлении материальной помощи для удовлетворения насущных потребностей граждан и обращения по вопросам назначения, перерасчета, выплаты трудовой, социальной пенсий, 17% – предложения об изменениях в социальное законодательство.

По материалам РБК-Украина
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