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Объявлена дата начала строительства первой линии Hyperloop в ОАЭ

Объявлена дата начала строительства первой линии Hyperloop в ОАЭ

Строительство коммерческого маршрута Hyperloop, который будет находиться в Абу-Даби (ОАЭ), планируется начать в третьем квартале 2019 года.

Об этом 25 октября сообщила Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT, HTT).

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Кроме того, будут строиться HyperloopTT XO Square Innovation Center и Hyperloop Experience Center.

HTT объявила о том, что ее партнером по строительству линии Hyperloop в Абу-Даби станет консалтинговая компания в области проектирования Dar Al-Handasah (учредитель Dar Group).

Dar Al-Handasah – последний инвестор проекта HyperloopTT, она будет отвечать за проектирование системы. В команду Dar Al-Handasah входят компании Dar Group из США, Испании, Великобритании.

Ранее в этом году HyperloopTT подписала соглашение о намерениях с Aldar Properties, строительной, управляющей и инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Абу-Даби.

Реализация этого соглашения позволит создать новый центр HyperloopTT, в который войдет полномасштабная коммерческая транспортная система Hyperloop, а также центры XO Square Innovation Center и Hyperloop Experience Center.

Для строительства центра был предложен участок, расположенный на границе эмиратов Абу-Даби и Дубаи, недалеко от места проведения выставки Expo 2020 и международного аэропорта Аль-Мактум.

По материалам Центр транспортных стратегий
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