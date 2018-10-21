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Учет акцизных марок до конца года перейдет в электронный режим

Учет акцизных марок до конца года перейдет в электронный режим

Государственная фискальная служба готовится к внедрению автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

“Внедрение автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе запланировано ввести электронный документооборот в процессе заказа и учета акцизных марок. Сейчас уже проводится работа по переходу до конца этого года на электронный документооборот с государственным предприятием – производителем акцизных марок в автоматизированном режиме”, – отметили в ГФС.

На следующих этапах будут решаться вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием процесса учета акцизных марок и оборота подакцизных товаров.

Так, в планах ГФС – введение электронной акцизной марки, что позволит значительно качественнее контролировать подакцизный товар (спирт, алкогольные и табачные изделия), сделает невозможным его теневой оборот.

“Кроме того, это будет способствовать созданию справедливых конкурентных условий для всех участников рынка”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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