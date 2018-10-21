«Нафтогазу» разрешили отключать украинцам тепло за долги

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) дала добро на отключение зимой тепла в домах украинцев, если те задолжают за поставленные услуги. Согласно условиями Кодекса газотранспортных систем, НАК «Нафтогаз Украины» начиная с 1 декабря этого года сможет поручать операторам ГРМ (облгазам) отключать теплосети за долги. Отказ перекрывать кран будет трактоваться регулятором не иначе как злоупотребление монопольным положением.

Нафтогаз является единственным оптовым поставщиком газа для населения и теплосетей. По словам экспертов, монополист давно лоббировал для себя такое право. Теперь оно у него есть.

Отключить могут всех

По словам экспертов, прежде всего новый порядок касается котелен – именно им должны будут прекратить поставлять топливо облгазы по распоряжению НАКа за долги населения. Причем в зоне риска практически все теплогенерирующие предприятия. Со всеми вытекающими последствиями.

«Если от газа отключат теплоэнерго, батареи станут холодными во всех домах, детских садиках, школах и больницах, которые подключены к предприятию. А учитывая, что Нафтогазу должны все, то риск отключения есть практически у каждого. К примеру, только по одному Киевэнерго задолженность исчисляется миллиардами гривен. 100% расчет получить сейчас нереально. Долги образовывается в том числе из-за плохой платежной дисциплины простых потребителей, где-то есть задолженности у бюджета по субсидиям и пр.», — рассказал UBR.ua эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Откладывать процесс в долгий ящик газовый монополист явно не собирается. По словам коммерческого директора ПАО «Харьковгаз» Ирины Листовой, НКРЭКУ уже обязала операторов ГРМ заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Иными словами, если в течение трех дней после получения решения Нафтогаза об отключении, теплосети не урегулируют отношения с монополистом, облгазы вынуждены будут прекратить поставки топлива.

В зиму – на пороховой бочке

Как отметил UBR.ua председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, чаще всего задолженность поставщика услуг возникает именно из-за плохой платежной дисциплины населения. По примерным оценкам, долг рядовых потребителей за жилищно-коммунальные услуги в столице достигает 40 млрд грн. С другой стороны, как бы прилежно не платило домохозяйство, если есть задолженность непосредственно у теплокоммунэнерго, риск остаться без тепла никуда не девается.

Причем нынешней зимой ситуация только ухудшится. Повышение цены на газ, меньше субсидий, пеня за просрочки в платежках с 1 января 2019 г. – все это никак не способствует своевременному погашению задолженностей.

Эксперты не исключают, что угрозами отключения тепла людей и теплокомунэнерго заставляют закрыть долги, накопленные за предыдущие периоды. Вполне вероятно, что для «острастки» НАК даже даст команду отключить пару-тройку потребителей, чтобы убедить остальных в серьезности своих намерений.

И уповать здесь простым украинцам можно только на предвыборные настроения властей. Массовые отключения тепла после повышения цен на газ точно не пойдут на пользу рейтингу. Впрочем, пока от чиновников никакой реакции не последовало. А люди входят в отопительный сезон, сидя на пороховой бочке.

С жилыми домами есть нюанс

Согласно положениям закона «О ЖКХ», Кодекса газотранспортной системы и т.д., поставщик имеет право ограничить потребителю подачу газа, если тот имеет долг, говорят юристы. Схема действий следующая:

Поставщик направляет претензию и предупреждение о грядущем отключении.

Если долг не гасится, отрезает потребителя от трубы.

Однако к жилым домам данный механизм не применяется, а НАК «Нафтогаз» инициирует заключение договоров по реструктуризации задолженности.

«Отключения от отопления в зимний период, по сути является нарушением конституционных прав человека. Ведь технически перекрыть тепло для отдельных должников невозможно, а провести массовое отключение всего дома при наличии задолженности лишь у пары абонентов поставщик не может – его просто завалят исками от тех абонентов у которых нет долгов. Иными словами, законодательно такое право у поставщика есть, но на практике его почти невозможно применить», — рассказали UBR.ua юристы Ассоциации ОСМД «Развитие самоуправления».

Более того, депутатами подан очередной законопроект с предложением ввести мораторий на отключение от газа в отопительный период (законопроект №8110 от 12.03.2018 года).

Но если уж НАК в самом деле возьмется приводить угрозы в действие, бороться с монополистом нужно всеми доступными средствами, говорят юристы. Самыми действенными при этом могут оказаться коллективные письма и прочие рычаги давления с помощью общественности – встречи с чиновниками, митинги и т.д..

Денис Вергун