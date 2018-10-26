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Длительное пребывание в космосе сократило объем нервных клеток в мозге астронавтов - СМИ

Длительное пребывание в космосе сократило объем нервных клеток в мозге астронавтов - СМИ

Биологи из Антверпенского университета выяснили, что длительное пребывание человека в космосе оказывается влияние на мозг — в частности, в нем нарушается баланс черепно-мозговой жидкости и объем нервных клеток. Исследование приводит ТАСС.

В ходе эксперимента исследователи сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) десяти российским космонавтам до полета в космос и после возвращения. Каждый полет длился от полугода до 8 месяцев.

«Мы наблюдаем у космонавтов определенное уменьшение массы серого вещества мозга, т.е. количества нервных клеток головного мозга. Одновременно исследование черепно-мозговой жидкости (ЧМЖ), функция которой сводится к защите головного мозга от „отходов“ его деятельности, показало, что пребывание в невесомости не прошло бесследно и для этого важного компонента мозга».

Ученые сделали МРТ космонавтам как сразу после возвращения, так и спустя полгода после этого. Показатели объема нервных клеток и черепно-мозговой жидкости в обоих случаях были ниже нормы и практически не изменились.

При путешествии на Марс длиной в шесть месяцев астронавты получат дозу радиации, равную 60% от рекомендуемой нормы за всю карьеру. Об этом говорится в опубликованном ранее исследовании миссии ESA ExoMars

По материалам hightech.fm
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