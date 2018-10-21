Собеседования на границе стран ЕС будет проводить искусственный интеллект

Туристов и мигрантов на границе с ЕС скоро будут встречать цифровые “пограничники” – с ноября у нескольких странах Шенгенской зоны начинается испытания программы iBorderCtrl.

Об этом пишет Голос Америки.

Человек, который хочет пересечь границу, сначала должен завершить процедуру регистрации путешествия онлайн. Частью ее будет собеседование с аватаром пограничника. Искусственный интеллект будет оценивать эмоции, которые проявляет человек во время интервью, и выявлять обман.

Машина следит за невербальными сигналами и распознает мгновенные изменения в лице по почти 40 показателям, а также анализирует голос. Пока проект эксперементальный, и о полном переходе на такую ​​систему пока речь не идет.

С ноября пилотный проект запустят на нескольких пунктах пересечения границы в Латвии, Венгрии и Греции. Система не принимает решения автоматически, а выставляет оценку по шкале рисков для каждой личности.