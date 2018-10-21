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Экс-главу МВФ отправили за решетку

Экс-главу МВФ отправили за решетку

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато посажен 25 октября в тюрьму Сото-эль-Реаль, сообщили в Генеральном секретариате пенитенциарных учреждений при МВД Испании изданию Deutsche Welle.

Как известно, в феврале 2017 года бывший глава Фонда Родриго Рато был приговорен судом в Испании к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными карточками одного из крупнейших банков страны Bankia.

Суд признал Рато виновным в растрате вверенных ему денежных средств в период, когда он занимал пост президента финансовой группы Bankia.

После того как Рато ушел с поста, финансовая группа Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и запросила помощь правительства. Тогда выяснилось, что у банка были проблемы с отчетностью. В результате банк был частично национализирован. Помощь банковской системе Испании пришлось оказывать из фондов ЕС. Это стало одним из истоков кризиса в еврозоне, а сама Испания оказалась на грани банковского кризиса.

Отметим, сейчас против Рато ведется еще одно дело, открытое летом 2017 года, из-за предполагаемого хищения и отмывания банковских активов, а также неуплаты налогов.

По материалам Deutsche Welle
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