Укртрансбезопасность неэффективно использовала 110 млн грн - Счетная палата

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте неэффективно использовала специальный фонд государственного бюджета в сумме более 110 млн грн.

Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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Согласно отчету, аудит Укртрансбезопасности проводился за период 2017 год и 6 месяцев 2018 года.

“Аудиторами Счетной палаты установлено, что приобретенные Укртрансбезопасностью за средства Европейского Союза 78 мобильных пунктов габаритно-весового контроля стоимостью 109,2 млн гривен почти год не используются. Средства государственного дорожного фонда на содержание габаритно-весовых комплексов и их дооборудование не выделялись. Аналогично, приобретенные серверы стоимостью почти 850 тыс. гривен при отсутствии программного обеспечения и другой компьютерной техники в эксплуатацию не введены”, – отмечается в отчете.

Таким образом, отмечается в документе, средства специального фонда государственного бюджета в сумме более 110 млн гривен использованы неэффективно.

По мнению Счетной палаты, это произошло в результате нескоординированной работы Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности, а также длительного отсутствия руководителя Укртрансбезопасности из-за его отстранения от должности.