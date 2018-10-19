Счетная палата за 22 года выявила нарушений на 310 млрд гривен, - Порошенко

Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с коллективом Счетной палаты.

При этом Президент отметил необходимость тщательного соблюдения и выполнения выводов Счетной палаты.

“Скажите мне, насколько эффективным было, когда выявленные нарушения передаются в органы власти, насколько реакция органов власти была той, которой ждал и Президент, и Счетная палата. Думаю, что нас это точно не удовлетворяло. И сейчас мы должны повысить уровень реагирования на отчет Счетной палаты”, – сказал он.

Президент отметил, что по результатам всех контрольных мероприятий Счетной палатой предоставлялись обоснованные, взвешенные и конкретные рекомендации по исправлению и улучшению ситуации, недопущению и предотвращению различного рода нарушениям и недостаткам.

Порошенко также отметил важность роли Счетной палаты в мониторинге средств государственных предприятий.